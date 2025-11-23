অনলাইন ট্যুরিজম মেলার কুইজ বিজয়ীরা পেলেন পুরস্কার

প্রথম আলো অনলাইন ট্যুরিজম মেলায় প্রতিদিনের কুইজ প্রতিযোগিতা ‘ভ্রমণজান্তা’ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ী ১২ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
‘ভ্রমণের সবকিছু, এখানেই…’ স্লোগানে গত ৭ থেকে ১৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় অনলাইন ট্যুরিজম মেলা। প্রথম আলো ডটকম দ্বিতীয়বারের মতো সাত দিনব্যাপী এ মেলা আয়োজন করে। tourismmela.pro ওয়েবসাইটে ছিল ভ্রমণ–সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের তথ্য, অফার, বিশেষ ফিচার, ভিডিও কনটেন্ট এবং প্রতিদিনের কুইজ প্রতিযোগিতা ‘ভ্রমণজান্তা’। এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ১২ জনকে বিজয়ী হিসেবে বাছাই করা হয়।
নির্বাচিত ১২ জনের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে এয়ার অ্যাস্ট্রার সৌজন্যে চারজন পেয়েছেন ঢাকা–কক্সবাজার–ঢাকা উড়োজাহাজের টিকিট। তিনজন পেয়েছেন ঢাকা–সিলেট–ঢাকা উড়োজাহাজের টিকিট। বাকি পাঁচজন পেয়েছেন হোটেল হলিডে ইনে কাপল ডিনারের সুযোগ।
এ সময় ছুটি রিসোর্টস কক্সবাজারের সৌজন্যে তাৎক্ষণিকভাবে বিজয়ীদের মধ্য থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে তিনজনকে কক্সবাজারে অবকাশযাপনের সুযোগের ঘোষণা দেওয়া হয়। দুজন সৌভাগ্যবান দুই রাত তিন দিন এবং একজন এক রাত এক দিন ছুটি রিসোর্টস কক্সবাজারে থাকার সুযোগ পাবেন।
অনলাইন ট্যুরিজম মেলার ব্যাংকিং পার্টনার হিসেবে ছিল ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। কো–স্পনসর ভূমি প্রোপার্টিজ। এয়ারলাইনস পার্টনার ছিল এয়ার অ্যাস্ট্রা। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো গোযায়ান, ভাইয়া হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস, ছুটি রিসোর্ট, গাড়িবুক, ছুটি রিসোর্টস কক্সবাজার, এমঅ্যান্ডএন হলিডেজ, ট্রিপনেস্ট লিমিটেড, রেনেসান্স হলিডেজ, চলঘুরি লিমিটেড, হলিডে ইন, এমি ট্রাভেল টেকনোলজি লিমিটেড এবং এয়ারপিডিয়া হলিডেজ। কমিউনিটি পার্টনার ছিল ট্রাভেল বিডি, রোপ ফোর, ভ্রমণকন্যা ও গো–গার্লস।
ঢাকা–কক্সবাজার–ঢাকা বিমান টিকিট পেয়েছেন ঢাকার জুবের আহমেদ সাহেল, আবদুল ওয়াসিফ চৌধুরী, শারমিন জাহান লুনা এবং মো. আসিম ইত্তিসাম। ঢাকা–সিলেট–ঢাকার বিমান টিকিট পেয়েছেন ঢাকার আয়েশা সিদ্দিকা, তাহমিদ হাসান এবং কামরুন নাহার। হোটেল হলিডে ইনে কাপল ডিনারের সুযোগপ্রাপ্তরা হলেন ঢাকার ইবনুন নাফিস ঐশ্বর্য, মো. সালাউদ্দিন, জেড এম সাইফুল ইসলাম, ইফফাত হাজান রিয়া এবং গাজীপুরের মো. কায়ছার আহমেদ। ছুটি রিসোর্টস কক্সবাজারের সৌজন্যে দুই দিন তিন রাত অবকাশযাপনের সুযোগ পেয়েছেন ঢাকার কামরুন নাহার ও ইফফাত জাহান রিয়া এবং এক দিন এক রাত অবকাশযাপনের সুযোগ পেয়েছেন ঢাকার মো. সালাউদ্দিন।
বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক। তিনি বলেন, ‘দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হলো পর্যটন খাত। যার মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যায়, যেখানে বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। আজকের এ আয়োজনে যাঁরা এসেছেন আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, আপনাদের অংশগ্রহণেই অনলাইন ট্যুরিজম মেলা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিজয়ীদের অভিনন্দন।’
ইস্টার্ন ব্যাংকের (ইবিএল) হেড অব ডিজিটাল মার্কেটিং সৈয়দ এহসানুর করিম অন্তর বলেন, ‘ট্যুরিজমের সঙ্গে পেমেন্টের সম্পর্ক সরাসরি। ইবিএল ভ্রমণপ্রেমীদের ভ্রমণকে সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন করতে সব সময় বিভিন্ন অফার নিয়ে আসে। সেই অফারগুলো গ্রাহকের মাঝে পৌঁছে দিতে আমরা এই মেলাকে বেছে নিই। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগের সঙ্গ যুক্ত থাকবে ইবিএল।’
ভূমি প্রোপার্টিজ লিমিটেডের উপদেষ্টা কর্নেল (অব.) মহিউদ্দিন মো. জাবেদ বলেন, ‘দেশের ভবিষ্যৎ হলো তরুণ প্রজন্ম। তাঁদেরকে খেলাধুলা এবং ভ্রমণে উৎসাহ দেওয়া দরকার। সেই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা এ মেলায় অংশ নিয়েছি। প্রথম আলো ডটকমকে ধন্যবাদ এ রকম উদ্যোগ গ্রহণের জন্য।’
এয়ার অ্যাস্ট্রার প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা মেজবাউল ইসলাম বলেন, ‘দেশে অফলাইন ট্যুরিজম মেলা অনেক হয়। কিন্তু অনলাইনে এ ধরনের উদ্যোগে প্রথম আলোই প্রথম। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে আমরা থাকতে চাই।’
হোটেল হলিডে ইনের ডিরেক্টর (অপারেশনস) সাহিদুস সাদিক বলেন, ‘ট্যুরিজম খাত একটি সম্ভাবনাময় খাত। এতে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। পাঠক ও গ্রাহকদের সম্পৃক্ততা আরও বাড়াতে মেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। তাতে ভবিষ্যতে এই মেলা আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আমার বিশ্বাস।’
ছুটি রিসোর্টস কক্সবাজারের মহাব্যবস্থাপক গোলাম সরোয়ার বলেন, ‘অনলাইন ট্যুরিজম মেলা একটি ব্যতিক্রমী আয়োজন। এমন সাহসী ও যুগোপযোগী উদ্যোগের জন্য প্রথম আলোকে ধন্যবাদ।’
প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার এ বি এম জাবেদ সুলতান মেলার অংশগ্রহণ করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘দ্বিতীয়বারের মতো এ আয়োজনে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আপনাদের কাছ থেকে পাওয়া পরামর্শগুলো আমরা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। ভবিষ্যতে অনলাইন ট্যুরিজম মেলার আয়োজনে সেই পরামর্শগুলো বাস্তবায়নে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকবে।’
পুরস্কার প্রদান পর্ব শেষে ট্যুরিজম মেলার পৃষ্ঠপোষক ও কমিউনিটি পার্টনারদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তাঁদের প্রত্যাশা ও ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা জানান। ভবিষ্যতে আরও সময় নিয়ে এবং বেশি প্রতিষ্ঠানকে মূল্যছাড়, বিশেষ অফার এবং আকর্ষণীয় প্যাকেজ নিয়ে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন তাঁরা। মেলায় অংশগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রথম আলোর পক্ষ থেকে ক্রেস্ট দেন আনিসুল হক ও জাবেদ সুলতান।
কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার হস্তান্তর ও মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন গোযায়ানের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (পাবলিক রিলেশন) জারিন সাদাফ বর্ণ, ছুটি রিসোর্ট লিমিটেডের ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মোরশেদুল ইসলাম, গাড়িবুকের ব্র্যান্ড অ্যান্ড মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ আলিফ আহমেদ, এমঅ্যান্ডএন হলিডেজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মামুনুর রশিদ, ট্রিপনেস্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. খালেদ শাহরিয়ার, রেনেসান্স হলিডেজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেলাল হোসাইন তালুকদার, চলঘুরি লিমিটেডের কো–ফাউন্ডার ও চিফ বিজনেস অফিসার শোয়েব বিন নূর, এয়ারপিডিয়া হলিডেজের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মো. ফয়জুল ইসলাম তালুকদার, এমি ট্র্যাভেল টেকনোলজি লিমিটেডের রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার নাসিমুল গণি এবং রোপ ফোরের প্রতিষ্ঠাতা ও পর্বতারোহণ প্রশিক্ষক মহিউদ্দিন মাহি, ভ্রমণকন্যার সহসভাপতি ও ট্যুর কো–অর্ডিনেটর নুসরাত জাহান রিজভী এবং গো–গার্লসের কাস্টমার রিলেশন অফিসার সুমাইয়া সুমা।
অনুষ্ঠানে ট্যুরিজম মেলার সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন প্রথম আলোর ডিজিটাল বিজনেস বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক রুহুল আমিন রনি। সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর সিনিয়র কনটেন্ট ম্যানেজার খায়রুল বাবুই।
এবারের অনলাইন ট্যুরিজম মেলার ওয়েবসাইট ভিজিটর ছিলেন ৫ লাখ ৭৩ হাজার ৯৯২ জন, ইউজার ছিলেন ২ লাখ ২৬ হাজার ৬২৪ জন। ‘ভ্রমণজান্তা’ কুইজে ৩ হাজার ৭৫৮ জন প্রতিযোগী মোট ২২ হাজার ৫০৭ বার অংশ নিয়েছেন।