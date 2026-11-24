ঢাকা-রিয়াদ-ঢাকা রুটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের নিয়মিত ফ্লাইট চলাচল স্থগিতের মেয়াদ আগামী ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বেড়েছে। এর আগে এই রুটে ফ্লাইট চলাচল ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখা ছিল। সৌদি আরবে ইয়েমেনের ইরান–সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতিদের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে চলমান পরিস্থিতি ও যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থাটি।
আজ মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এতে বলা হয়, ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা-রিয়াদ-ঢাকা রুটে নিয়মিত ফ্লাইট চলাচল বন্ধ থাকবে। এ রুটে আবার ফ্লাইট পরিচালনার বিষয়ে যথাসময়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে।
তবে সৌদি আরবের অন্য তিনটি রুট ঢাকা–জেদ্দা, ঢাকা–দাম্মাম ও ঢাকা–মদিনায় ফ্লাইট চলাচল আগের সিদ্ধান্ত ও সময়সূচি অনুযায়ী অব্যাহত থাকবে। এসব রুটে ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।
বিমানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রিয়াদগামী যাত্রীরা আসন খালি থাকা সাপেক্ষে জেদ্দা, দাম্মাম ও মদিনা রুট ব্যবহার করে সৌদি আরবে যাতায়াত করতে পারবেন। টিকিট ও ভ্রমণসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যের জন্য যাত্রীদের নিকটের বিমানের বিক্রয়কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
গত ১০ অক্টোবর সৌদি আরবের রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুতিদের হামলার পর দেশটির বিভিন্ন বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালনায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এর প্রভাবে বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবগামী সরাসরি ফ্লাইটের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের বিমানবন্দর হয়ে চলাচলকারী ট্রানজিট ফ্লাইটও ব্যাহত হয়েছে।