পুলিশ মানবিক হলে সহিংসতা, কঠোর হলে সমালোচনা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘পুলিশ মানবিক হলে সহিংসতা হচ্ছে, আগুন লাগানো হচ্ছে। আবার কঠোর হলে সমালোচনা হচ্ছে।’
গতকাল শনিবার জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও আগুন লাগানোর বিষয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘আগুন ধরানোর আগেই যদি পুলিশ অ্যাকশনে যেত, তখন আপনারা পুলিশের সমালোচনা করতেন।’
আজ রোববার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইনশৃঙ্খলা–সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
গত কয়েক দিন রাজনৈতিক অস্থিরতাকে আপনি কীভাবে দেখেন, নির্বাচন বানচাল করার জন্য এসব হচ্ছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া একটি রাজনৈতিক দল চায় আগামী নির্বাচনকে বানচাল করতে। এ জন্য হঠাৎ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সব চেষ্টা করছে সরকার।
নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয় জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। তবে বাকিটা নির্ভর করবে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর।’
এক বছরে ১৬০৪ বার সড়ক অবরোধ
অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত এক বছরে ঢাকা ও আশপাশে ১ হাজার ৬০৪ বার সড়ক অবরোধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ১২৩টি সংগঠন মিলে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করে বলেন তিনি।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ঢাকা শহরে যানজটের প্রধান কারণ এই সড়ক অবরোধ। যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন রাস্তা অবরোধ না করেন। এতে জনদুর্ভোগ হয়। একটা রাস্তা যদি ব্লক হয়ে যায়, পুরা ঢাকা শহরে প্রভাব পড়ে।
বিশেষ জায়গায় অবরোধ করার জন্য অনুরোধ জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, সবার প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে। তবে জনদুর্ভোগের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।
আইনশৃঙ্খলা–সংক্রান্ত কোর কমিটির সভায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি—এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের সময় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ঐক্য ছিল, সেটি ধরে রাখার আহ্বান জানিয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে। কিন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থে গণতন্ত্রের পথে উত্তরণে রাজনৈতিক দলগুলোকে ক্ষুদ্র ব্যক্তি এবং দলীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এই ঐক্যে ফাটল ধরলে ফ্যাসিবাদ ঢুকে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।