জকসুতে কেন্দ্রীয় ও হল শিক্ষার্থী সংসদে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ২৪৯ প্রার্থী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ২১ পদের বিপরীতে ২১১ জন এবং হল সংসদের ১৩ পদের বিপরীতে ৩৮ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আজ বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল।
জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান বলেন, তিন দিনে (১৩, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর) কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ২৬৭ জন এবং হল সংসদের জন্য ৪৫ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। সব মিলিয়ে ২৪৯ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী ফরম জমা দিয়েছেন।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) এবং ছাত্রী হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বিক্রি থেকে মোট ৯১ হাজার ৩৫০ টাকা আয় হয়েছে। জকসু নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন।
এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের প্রার্থীদের জন্য মনোনয়নপত্রের ফি ছিল ৩০০ টাকা এবং ছাত্রী হল সংসদের জন্য ২৫০ টাকা। সে অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সংসদের ২৬৭ জন প্রার্থী ৩০০ টাকা করে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করায় মোট আয় হয় ৮০ হাজার ১০০ টাকা। অন্যদিকে ছাত্রী হল সংসদের ৪৫ জন প্রার্থীর কাছ থেকে ২৫০ টাকা করে ফরম বিক্রির মাধ্যমে আয় দাঁড়ায় ১১ হাজার ২৫০ টাকা। সব মিলিয়ে মোট আয় হয় ৯১ হাজার ৩৫০ টাকা।
এর আগে ৫ নভেম্বর ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ১৯ ও ২০ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই ও ২৩ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার কথা। ২৭ ও ৩০ নভেম্বর প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করা হবে এবং ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর ৪, ৭ ও ৮ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে। আগামী ২২ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে ভোট গণনা ও ফল প্রকাশের কথা রয়েছে।