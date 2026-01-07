মন্ত্রিপাড়ায় থাকবেন শুধু মন্ত্রীরা, ৭১টি বাড়ি নির্ধারণ

ঢাকার বেইলি রোড, মিন্টো রোড, হেয়ার রোড ও গুলশান এলাকায় সরকারি বেশ কিছু বাংলো ও অ্যাপার্টমেন্ট নির্মিত হয়েছিল মন্ত্রীদের থাকার জন্য। সে জন্য এই এলাকাগুলো মন্ত্রিপাড়া নামে পরিচিত হলেও এখন সেখানে নির্বাচন কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার, বিচারপতিসহ গুরুত্বপূর্ণ পদধারীরা থাকছেন। এগুলো এখন শুধু মন্ত্রীদের থাকার জন্য সংরক্ষণ করতে চায় অন্তর্বর্তী সরকার।
এমন ৭১টি বাংলোবাড়ি ও অ্যাপার্টমেন্ট এরই মধ্যে চিহ্নিত করেছে গৃহায়ণ ও গণপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সরকারি আবাসন পরিদপ্তর। সেগুলো শুধু মন্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্টকরণের (এয়ারমার্ক) প্রস্তাব করা হয়েছে।
আবাসন পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, সাংবিধানিক পদে থাকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য আলাদা বাসা বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু সেখানে না থেকে তাঁরা মন্ত্রিপাড়ায় থাকছেন। এতে বাংলোবাড়ি ও বাসা ব্যবহারে নির্দিষ্টকরণের (এয়ারমার্ক) নীতির ব্যত্যয় ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রিপাড়া এলাকায় অবস্থিত মোট ৭১টি বাংলো বাড়ি ও বাসা নির্দিষ্ট করে এয়ারমার্ক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
নতুন করে মন্ত্রীদের জন্য বাড়ি নির্দিষ্ট করে দিতে গত ২ নভেম্বর সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের পরিচালক মো. আসাদুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতিমধ্যে তাঁদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। প্রতিবেদনে পুরোনো ৪১টির সঙ্গে নতুন করে ৩০টি বাসা যুক্ত করা হয়।
গত বছরের ২২ অক্টোবর সেই প্রজ্ঞাপন বাতিল করে দেয় গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। নতুন করে মন্ত্রীদের জন্য বাড়ি নির্দিষ্ট করে দিতে গত ২ নভেম্বর সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের পরিচালক মো. আসাদুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতিমধ্যে তাঁদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। প্রতিবেদনে পুরোনো ৪১টির সঙ্গে নতুন করে ৩০টি বাসা যুক্ত করা হয়। নতুন ৩০টি বাসার মধ্যে বেইলি রোডে রয়েছে ১৯টি, গুলশানে ৫টি, ধানমন্ডিতে ৫টি, মিন্টো রোডে ১টি।
কমিটির আহ্বায়ক ও আবাসন পরিদপ্তরের পরিচালক মো. আসাদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, প্রতিবেদনে তাঁরা ৭১টি বাড়িকে নির্দিষ্টকরণের জন্য সুপারিশ করেছেন। এখন সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।
পুরোনো প্রজ্ঞাপন বাতিল করে কেন কমিটি গঠন করা হয়—এ বিষয়ে কথা হয় গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে। তাঁরা বলেন, মন্ত্রীদের জন্য যে আবাসন পরিকল্পনা করা হয়েছিল, বাস্তবে তার সঙ্গে ব্যবহারের মিল নেই। এ এলাকাগুলোতে কারা থাকতে পারবেন, সেটি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা জরুরি।
সূত্র জানায়, ২০১৩ সালে মন্ত্রীদের জন্য ৪১টি বাংলোবাড়ি ও ফ্ল্যাট নির্দিষ্ট করা হলেও ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সেখানে বিচারপতি ও সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিরা বসবাস শুরু করেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর এ সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। যেহেতু দেশে এখন নির্বাচিত সরকার নেই, মন্ত্রীও নেই। তাই মন্ত্রিপাড়ার অনেক ফ্ল্যাট খালি ছিল।
বেইলি রোডে ‘মিনিস্টার্স অ্যাপার্টমেন্ট’ নামের তিনটি ভবন রয়েছে। প্রতিটি ভবনে ১০টি করে সেখানে ৩০ জন মন্ত্রীর থাকার ব্যবস্থা (ফ্ল্যাট) আছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটের আয়তন প্রায় সাড়ে ৫ হাজার বর্গফুট। সেসব ফ্ল্যাটে এখন উপদেষ্টা, বিচারপতি, আমলা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বসবাস করছেন।
সূত্র জানায়, এয়ারমার্ক করা ৭১টি বাংলো ও ফ্ল্যাটে ভবিষ্যতে মন্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি থাকতে পারবেন না, এমন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রস্তুতি চলছে।
সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, মন্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত আবাসন অন্যদের ব্যবহারে গেলে ভবিষ্যতে মন্ত্রীদের আবাসনসংকট দেখা দিতে পারে। কে কোন ক্ষমতা বা যুক্তিতে এসব বাংলোতে থাকছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ কারণেই এবার নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে বাংলোগুলোকে মন্ত্রিপাড়ার অংশ হিসেবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কমিটির প্রতিবেদনে গুলশান ও ধানমন্ডিতে আটটি নতুন বাসা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেগুলো নির্দিষ্টকরণ করা নেই, সেসব বাসাকে নির্দিষ্টকরণের সুপারিশ করেছে কমিটি।
নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে বর্তমানে যাঁরা এসব বাংলোতে বসবাস করছেন, তাঁদের বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বর্তমান ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রয়োজন বা অস্থায়ী সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এসব বাংলো বিভিন্ন ব্যক্তিকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে এ ধরনের বরাদ্দের ফলে একদিকে আবাসন নীতির অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে মন্ত্রিপাড়া এলাকার নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় জটিলতাও বেড়েছে।
