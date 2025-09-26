জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট
বাংলাদেশ

টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুনে দগ্ধ আরেকজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি রাসায়নিকের গুদামে আগুনের ঘটনায় মো. আল আমিন ওরফে বাবু (২১) নামের দগ্ধ আরেকজন মারা গেছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে তিনি মারা যান। এ নিয়ে এ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হলো।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, দুপুর ১২টার দিকে আল আমিন মারা যান। তাঁর শরীরের ৯৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। তিনি ঘটনাস্থলের পাশের একটি হার্ডওয়্যার দোকানের কর্মচারী ছিলেন। আল আমিনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, ২২ সেপ্টেম্বর বিকেলে টঙ্গীর সাহারা সুপার মার্কেট–সংলগ্ন একটি রাসায়নিকের গুদামে আগুন লাগে। পরে তা আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন।

একপর্যায়ে রাসায়নিকের ড্রাম বিস্ফোরিত হয়ে ফায়ার সার্ভিসের চার কর্মী ও এক কর্মকর্তা দগ্ধ হন। তাঁদের উদ্ধার করে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ফায়ার সার্ভিসের সদস্য নুরুল হুদা (৪০) ও শামীম আহম্মেদ (৪২)। এখনো বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ফায়ার সার্ভিসের সদস্য খোন্দকার জান্নাতুল (৩৫)। তাঁর শরীরের ৪২ শতাংশ পুড়ে গেছে।

