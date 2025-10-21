বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২১ অক্টোবর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

নাহিদ কেন জামায়াত নিয়ে এই বক্তব্য দিলেন, আলোচনা রাজনীতিতে

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর সংস্কারের আলোচনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অবস্থানে অনেকটাই সাদৃশ্য দেখা গেছে। কিন্তু জুলাই সনদে জামায়াতের স্বাক্ষর করা এবং এনসিপির স্বাক্ষর না করার পর সেই চিত্র হঠাৎ বদলে গেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাঁরা কিছু পোস্ট করেন না, তাঁদের ৭টি বৈশিষ্ট্য

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নীরব মানুষদের জীবনধারা নিয়ে করা গবেষণায় দেখা গেছে, তাঁদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যগত মিল আছে

এখন আমরা নিজেদের জীবনের রঙিন অংশগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখাতে ব্যস্ত। টাটকা সেলফি, বাসি স্মৃতিকথা, দুর্দান্ত ভ্রমণের ভিডিও, রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে মজার রিল, বিরাট সাফল্য নিয়ে দীর্ঘ স্ট্যাটাস—কিছুই বাদ পড়ছে না। এমনকি একান্ত পারিবারিক বিষয়ও উঠে আসছে অবলীলায়। তবে একটা ছোট গোষ্ঠী এসব থেকে পুরোপুরি দূরে। কারও কোনো স্ট্যাটাস আপডেট নেই, সেলফি পোস্ট নেই, রহস্যময় কোনো স্টোরিও নেই। কেবলই নীরবতা। সম্পর্কবিষয়ক গবেষকদের মতে, সবকিছু জানাতে না চাওয়াতেও থাকে একধরনের নীরব আত্মবিশ্বাস। আর যাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে দূরে থাকেন, তাঁরা অসামাজিক নন, তাঁরা কেবল অন্য রকম মূল্যবোধে জীবনকে দেখেন। গবেষকেরা এ ধরনের মানুষের মধ্যে কিছু কমন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। যেসব বৈশিষ্ট্য তাঁদের আলাদা করে তোলে। বিস্তারিত পড়ুন...

মিরপুরের উইকেট: আসলেই কি কালো মাটির দোষ

প্রথম ওয়ানডের আগে মিরপুরের উইকেট দেখছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচ ড্যারেন স্যামি

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম তার ‘জন্মদাগ’ নিয়েই ভুগছে। সেই দাগ কালো মাটির উইকেট। তবে কালো মাটির বলেই যে এই উইকেট নিয়ে এত নেতিবাচক আলোচনা, বিষয়টি তা নয়। সমস্যা অন্য জায়গায়। এককথায় বললে বাংলাদেশের ক্রিকেটেরই এক অপ্রিয় বাস্তবতা সেটি। সেদিকে তাকানোর আগে চলুন একটু ঘুরে আসা যাক শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের জন্মলগ্ন থেকে। বিস্তারিত পড়ুন...

মুসলিম না মুজরিম: ভারতে ঘৃণা যেভাবে বিনোদন হয়ে উঠেছে

সহিংসতা ও মুসলিম বিদ্বেষের প্রতিবাদে ভারতে বিক্ষোভ। ১৬ এপ্রিল, ২০২২

আজকের ভারতের প্রতিটি সকাল শুরু হয় দুটি সমান্তরাল সংবাদচক্র দিয়ে। একটি হলো টেলিভিশনের পর্দায় প্রচারিত এবং সযত্নে সাজানো বিতর্কসভা, যেখানে পাকিস্তানবিরোধিতা, ‘হিন্দু গৌরব’ ও  ‘নতুন ভারত’-এর নাট্যশৈলী নিয়ে আলোচনা হয়। অন্যটি প্রচারিত হয় না, কিন্তু বাস্তব; প্রতিদিনের মুসলমান নিপীড়ন, পিটিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার, অপমান ও অমানবিকীকরণ। বিস্তারিত পড়ুন...

৪২ বছরের এক দাপুটে শাসকের গল্প

লিবিয়ার ৪২ বছরের এই দাপুটে শাসক হলেন মুয়াম্মার গাদ্দাফি

হঠাৎ কেন বলছি গাদ্দাফির কথা? আজ ২০ অক্টোবরের সেই দিন, যেদিন দাপুটে এই নেতা প্রাণ বাঁচাতে লুকিয়েছিলেন পাইপের ভেতরে। সেখানেও কামানের গোলা ছোড়া হয়। পাইপের ভেতরে থেকে বেরিয়ে আসতেই তাঁকে নিশানা করে চালানো হয় গুলি। শোনা যায়, একসময়ের লৌহমানব গাদ্দাফির মরদেহ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে বিপণিবিতানের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়। বিস্তারিত পড়ুন...

আরও পড়ুন