সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভসন্ধ্যা। আজ বৃহস্পতিবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর কিছু হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।
সবকিছু ঠিক থাকলে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে আজ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের পরে অথবা আগামীকাল শুক্রবার ভোরে লন্ডনে নেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে তাঁকে লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার আগে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে সাংবাদিকদের খালেদা জিয়ার চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন এ কথা জানান। বিস্তারিত পড়ুন...
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আরও ৩৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে চারটায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। বিস্তারিত পড়ুন...
ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক মঞ্চ বরাবরই যুক্তি বা বোঝাপড়ার চেয়ে অভিনয়কৌশলের ওপর বেশি নির্ভর করেছে। বন্ধ দরজার আড়ালে মিত্রদের নতিস্বীকারে রাজি করানো, তারপর ক্যামেরার সামনে তাদের অনুগত ভঙ্গি উপস্থাপন করা তেমনই কৌশল। কিন্তু সেই রীতি ভেঙে পড়ে গত ১৮ নভেম্বর। বিস্তারিত পড়ুন...
লাইফ সাপোর্টে চিকিৎসাধীন অভিনেতা তিনু করিমের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত থেকে রক্তচাপ কমেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সব চেষ্টাই তাঁরা করছেন, কিন্তু কোনো উন্নতি হচ্ছে না। বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন অভিনেতার স্ত্রী হুমায়রা নওশিন। বিস্তারিত পড়ুন...
এ বছর আর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে না বাংলাদেশ। বিপিএলের পরই ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জের আগে দেখে নেওয়া যাক বছরটা টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ দলের কেমন কেটেছে। বিস্তারিত পড়ুন...