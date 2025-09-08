সড়ক দুর্ঘটনা
খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় বাসের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম মো. সিফাত উল্লাহ (২৫)। তিনি একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি করতেন।

সিফাতের মামা মঞ্জুর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, সকালে ডেমরার বাসা থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে অফিসে যাচ্ছিলেন তাঁর ভাগনে। খিলগাঁওয়ের নাকদারপাড়া এলাকায় পৌঁছালে একটি বাস মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। তখন সিফাত ছিটকে পড়েন। গুরুতর অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে বেলা দেড়টার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, নিহতের বাড়ি ডেমরার দক্ষিণ বক্সনগরের সারুলিয়ায়। মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

