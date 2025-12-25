তারেক রহমানের সঙ্গে দেশে এল বিড়াল ‘জেবু’

‘জেবু’—বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পরিবারের পোষা বিড়াল। তারেকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে ঢাকায় এসেছে বিড়ালটিও।
বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আজ বেলা ১২টার পর জেবুর দেশে আসার কথা জানানো হয়। সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ছবি। ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, ‘দেশে ফিরেছে জেবু’।
তার কিছুক্ষণ আগেই ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমানের ফ্লাইটটি। এই ফ্লাইটে তার সঙ্গে এসেছেন স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান।
এর আগে পোষা বিড়াল জেবুর সঙ্গে ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন তারেক রহমান। এর পর সমাজমাধ্যমে আগ্রহের কেন্দ্রে উঠে আসে বিড়ালটি। বিভিন্ন সময় ছবি–ভিডিওতে তারেক রহমানের আশপাশে দেখা গিয়েছে বিড়ালটিকে।
পরে পোষা বিড়ালের সঙ্গে নিজের ছবির প্রসঙ্গে বিবিসি বাংলার সাক্ষাৎকারে তারেক রহমান বলেছিলেন, ‘বিড়ালটি আমার মেয়ের বিড়াল। ও এখন অবশ্য সবারই হয়ে গিয়েছে। আমরা সবাই ওকে আদর করি।’
১৭ বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে আজ বাংলাদেশে ফিরছেন তারেক রহমান। লন্ডন থেকে সিলেট হয়ে বেলা ১১টা ৩৯ মিনিটে তাঁদের বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফুট এলাকায় গণসংবর্ধনার আয়োজন করেছে বিএনপি। তিনি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সেখানে যাবেন। গণসংবর্ধনাস্থলে ইতিমধ্যে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত হয়েছেন।
গণসংবর্ধনা শেষে তারেক রহমান রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর মা বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দেখতে যাবেন।