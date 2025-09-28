কামাল আহমেদ মজুমদারের ছেলে শাহেদ ৫ দিনের রিমান্ডে

রাজধানীর গুলশান থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারের ছেলে শাহেদ আহমেদ মজুমদারের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (এসিএমএম) জিয়াদুর রহমান আজ রোববার বিকেলে এ আদেশ দেন।
পুলিশ ও আদালত–সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলেছে, গতকাল শনিবার গুলশান এলাকা থেকে শাহেদ আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুলশান থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আজ শাহেদ আহমেদকে আদালতে হাজির করে ১০ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন করে গুলশান থানা-পুলিশ। আসামিপক্ষ থেকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন নাকচ চাওয়া হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়, ১২ সেপ্টেম্বর বেলা দেড়টার দিকে গুলশান থানাধীন শহীদ ডা. ফজলে রাব্বী পার্কের দক্ষিণ পাশে সেতুর ওপর নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা মিছিল বের করেন। রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে মিছিলে তাঁরা উসকানিমূলক স্লোগান দেন এবং রাস্তায় চলাচলরত গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা চালিয়ে জনমনে ভীতি সৃষ্টি করেন। ঘটনার পরদিন গুলশান থানার উপপরিদর্শক মো. মাহাবুব হোসাইন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলাটি করেন। এ মামলায় শাহেদ আহমেদ মজুমদারকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।