জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে দুজনের সাক্ষাৎ হয়।
পাশাপাশি নিউইয়র্কে যে হোটেলে অধ্যাপক ইউনূস অবস্থান করছেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) ফিলিপ্পো গ্রান্ডি।
এদিন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জাতিসংঘে আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং স্বল্পোন্নত দেশ, স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ ও ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়নশীল দেশ-সংক্রান্ত হাই রিপ্রেজেনটেটিভ (উচ্চ প্রতিনিধি) রাবাব ফাতিমা।