সড়ক দুর্ঘটনা
সড়ক দুর্ঘটনা
বাংলাদেশ

জুলাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪ শতাধিক: রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশে চলতি বছরের জুলাইয়ে ৪৪৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪১৮ জন নিহত ও ৮৫৬ জন আহত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল ও থ্রি–হুইলার যানে। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

আজ মঙ্গলবার রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পাঠানো প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, জুলাইয়ে চারটি নৌ দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন এবং ২১টি রেল ট্র্যাক দুর্ঘটনায় ১৮ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সড়কে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নারী ৭২ জন। আর নিহত শিশুর সংখ্যা ৫৩। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১০৯ জন মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ও থ্রি–হুইলার দুর্ঘটনায় ১০৮ জনের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া বাসযাত্রী ৪১ জন ও ট্রাক–পিকআপ আরোহী ৩০ জন নিহত হয়েছেন। পথচারী নিহত হয়েছেন ৯২ জন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৪৭ শিক্ষার্থী ও স্থানীয় পর্যায়ের ব্যবসায়ী ১৩ জন আছেন।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯টি জাতীয় দৈনিক, সাতটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে জুলাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন বলছে, এসব দুর্ঘটনার প্রায় ৪৬ শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে ও প্রায় ৩৪ শতাংশ আঞ্চলিক সড়কে ঘটেছে।

দুর্ঘটনার ধরন সম্পর্কে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, ৪৮ দশমিক ৭৫ শতাংশ। আর মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ১৮ দশমিক ২৮ শতাংশ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জুলাইয়ে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে সকালে, ২৯ দশমিক ৫৭ শতাংশ এবং দুপুরে প্রায় ২২ শতাংশ। বিভাগ হিসেবে সর্বোচ্চ দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে ঢাকা বিভাগে, ২৬ দশমিক ৪১ শতাংশ। সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি হয়েছে বরিশাল বিভাগে। জেলা হিসেবে ঢাকায় সবচেয়ে বেশি ও জয়পুরহাটে সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ সময় রাজধানীতে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৯ জন নিহত ও ৩৮ জন আহত হয়েছেন।

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন বলেছে, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ও সড়ক, বেপরোয়া গতি ও চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক–মানসিক অসুস্থতা, বেতন ও কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট না থাকা, মহাসড়কে ধীরগতির যান চলাচল, ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা, দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বিআরটিএর সক্ষমতার ঘাটতি ও গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

প্রতিবেদনে কিছু সুপারিশ করেছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। বেসরকারি এ সংস্থাটি বলছে, দুর্ঘটনা রোধে দক্ষ চালক তৈরি, চালকদের বেতন ও কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, বিআরটিএর সক্ষমতা বাড়ানো, ট্রাফিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ, মহাসড়কে ধীরগতির যানবাহন বন্ধ করা, গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করা এবং রেল ও নৌপথ সংস্কার করে সড়কপথের ওপর চাপ কমাতে হবে।

Also read:সাড়ে ৫ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩৭ হাজারের বেশি
আরও পড়ুন