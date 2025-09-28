পাহাড়ে সন্ত্রাসী সংগঠন বন্ধের দাবিতে পিসিসিপির সমাবেশ

খাগড়াছড়িতে বাঙালিদের ওপর গুলি চালানো, দোকানপাট লুটপাট, মসজিদে হামলা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উসকে দেওয়ার ঘটনায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি)। আজ রোববার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য চত্বরে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
পিসিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন বলেন, ধর্ষণের মতো মানবিক ইস্যুকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে পার্বত্য এলকায় সেনাবাহিনীবিরোধী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। খাগড়াছড়ির গুইমারাতে সেনাবাহিনীর ওপর হামলা করা হয়েছে। লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা করা হয়েছে। নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর গুলি চালানো হয়েছে। এগুলো সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উসকে দেওয়ার নকশা।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের ঘটনায় যারাই জড়িত থাকুক, তাদের আইনের আওতায় আনতেই হবে। কিন্তু এই ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়েছে ন্যায়বিচার নয়, বরং রাষ্ট্রবিরোধী রাজনীতির লক্ষ্যেই তারা এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের সব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধের দাবি করেন তাঁরা।
পিসিসিপির সহসভাপতি মিজান উদ্দিনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনের সহসভাপতি আল-আমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল মাহমুদ, ঢাকা মহানগর সিনিয়র সহসভাপতি দিদারুল ইসলাম, সহসভাপতি মিজান উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান, প্রচার সম্পাদক মেহেদী হাসান জাকির, অর্থ সম্পাদন মুহিব্বুল্লাহ্ পারভেজ প্রমুখ।