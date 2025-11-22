বিবৃতি
বাংলাদেশ

বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তি দাবি লেখক শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

অবিলম্বে বাউলশিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছে বাংলাদেশ লেখক শিবির। শনিবার লেখক শিবিরের সভাপতি কাজী ইকবাল ও সাধারণ সম্পাদক শফি রহমান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।

সংগীত পরিবেশনের সময় ধর্ম অবমাননা ও কটূক্তির অভিযোগে করা মামলায় গত বৃহস্পতিবার বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

লেখক শিবিরের বিবৃতিতে বলা হয়, ৪ নভেম্বর মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় একটি বাউলগানের অনুষ্ঠানে আবুল সরকার ধর্ম অবমাননা করেছেন অভিযোগ এনে তাঁর বিরুদ্ধে মানিকগঞ্জে মামলা করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে দিয়ে তথাকথিত তৌহিদি জনতা তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ করছে, সেটা অসম্পূর্ণ বক্তব্য বলে দাবি করেছে আবুল সরকারের ভক্তরা ও স্থানীয় মানুষ।

লেখক শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব বলেছে, ‘আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে খেয়াল করছি, বিগত আওয়ামী ফ্যাসিবাদের আমলে যেভাবে এ দেশে ভিন্নমতের ওপরে দমন–পীড়ন চলছিল, এখনো সেই ধারা ভিন্নভাবে জারি রাখা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নির্যাতন জারি রেখেছিল। সেই জায়গা দখল করার চেষ্টা করছে এখনকার তথাকথিত আলেম সমাজ ও তৌহিদি জনতা নামধারী রাজনৈতিক ধুরন্ধররা।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘বাউলদের ওপরে এ ধরনের হামলা একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ। ৫ আগস্টের পরে একটি মুক্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ দেশের গণতান্ত্রিক ও লড়াকু জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় মৌলবাদীরা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে।’

