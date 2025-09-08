ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ৩ দিন আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় তিন দিনের জন্য সব ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
আজ সোমবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, আজ রাত ৮টা থেকে এ নিষেধাজ্ঞা শুরু হবে। বলবৎ থাকবে ১১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত।
ডিএমপি কমিশনারের আদেশে আরও বলা হয়েছে, জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নং-III/৭৬)–এর ২৮ (১) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, আগামীকাল মঙ্গলবার ডাকসু নির্বাচন। এদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে। নির্বাচন উপলক্ষে আজ রাত ৮টা থেকে টানা ৩৪ ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রবেশপথ সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে।