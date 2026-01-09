সনি-স্মার্ট চালু করল ‘সনি হোম থিয়েটার এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার’

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ‘সনি হোম থিয়েটার এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার’। বাংলাদেশে জাপানের খ্যাতনামা ব্র্যান্ড সনির প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড (সনি-স্মার্ট) রাজধানীর উত্তরায় প্রতিষ্ঠানটির ফ্ল্যাগশিপ শোরুমে এটি স্থাপন করেছে।
গত মঙ্গলবার সনি হোম থিয়েটার এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারের উদ্বোধন করেন সনি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ শাখার প্রধান যশুয়া কুয়েক, বসুন্ধরা সিটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন (অব.) শেখ এহসান রেজা এবং সনি-স্মার্ট পরিচালক মো. তানভীর হোসাইন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সনি-স্মার্ট হেড অব সেলস ও মহাব্যবস্থাপক মো. সারোয়ার জাহান চৌধুরী, হেড অব মার্কেটিং ও উপমহাব্যবস্থাপক আজাদ রহমানসহ সনি-স্মার্টের কর্মকর্তাবৃন্দ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যশুয়া কুয়েক বলেন, ‘সনি-স্মার্ট সব সময় বাংলাদেশের ক্রেতাদের জন্য নতুনত্ব নিয়ে হাজির হয়। এবার আমরা চালু করলাম দেশের প্রথম সনি হোম থিয়েটার এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার। এ ছাড়া আমরা আন্তর্জাতিক ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠান গোল্ডস জিমের সঙ্গে অংশীদারের মাধ্যমে নতুন বছরের বিভিন্ন অফার চালু করেছি।’
শেখ এহসান রেজা বলেন, ‘সনি হোম থিয়েটার এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার চালুর মাধ্যমে সনি-স্মার্ট বাংলাদেশের গ্রাহকদের হাতের নাগালে বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে। সনি ও স্মার্ট বরাবরই গুণগত পণ্য, নতুনত্ব এবং গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করে যাচ্ছে। তাঁদের এই যাত্রায় আমরা বসুন্ধরা গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গোল্ডস জিম অংশীদার হয়ে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছি।’
বাংলাদেশে আইসিটি পণ্য বাজারজাতকারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড। দেশের বাজারে বিশ্বের ১০০টির বেশি ব্র্যান্ডের আইসিটি পণ্য বাজারজাত করছে প্রতিষ্ঠানটি।