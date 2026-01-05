বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সামনে থেকে গ্রেপ্তার ইনামে হামীম রিমান্ডে

রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সামনে সন্দেহজনক ঘোরাঘুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার ইনামে হামীমের (৩১) তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ সোমবার বিকেলে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম এই আদেশ দেন।
গত শনিবার দিবাগত রাত ৩টা ৪০ মিনিটের দিকে ইনামে হামীমকে গুলশানের ৮৬ নং রোডের বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সামনে থেকে আটক করে চেয়ারপারসন সিকিউরিটি ফোর্স (সিএসএফ) জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে হাজির হয়।
পুলিশের ভাষ্য, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ইনামে হামীম অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেন। এরপর দেহ তল্লাশিকালে তাঁর হাতে থাকা শপিং ব্যাগ থেকে তাঁর ছবিসংবলিত তিনটি জাতীয় পরিচয়পত্র, বিভিন্ন ব্যাংকের পাঁচটি চেক বই, দুটি মুঠোফোন ও একটি ট্রেড লাইসেন্সের কপি পাওয়া যায়।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন বলেন, আজ বেলা সোয়া তিনটায় আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার উপপরিদর্শক শেখ সাইফুল ইসলাম সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী শোহেলা পারভীন রিমান্ড বাতিল চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করা হয়। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নাশকতার উদ্দেশ্যে আসামি ওই স্থানে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন, প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। তিনি নির্বাচনবিরোধী কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন মর্মে সন্দেহ করা হচ্ছে। এ ছাড়া গ্রেপ্তার ব্যক্তি নিজের ছবি ব্যবহার করে তিনটি জাতীয় পরিচয়পত্র (ছবি এক হলেও অন্যান্য তথ্যে অমিল রয়েছে) ব্যবহার করেছেন, যা রাষ্ট্রবিরোধী কাজে ব্যবহার করা হতে পারে মর্মে সন্দেহ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার আসামি মামলার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।
আবেদনে আরও বলা হয়, আসামির প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিত হওয়া, জালিয়াতি করে এতগুলো জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি ও বহনের কারণ, যেখানে আসামির আয়ের বৈধ উৎস নেই সেখানে বিভিন্ন ব্যাংকের এতগুলো চেক বই ব্যবহার এবং আসামি অবৈধ বা নিষিদ্ধ কোনো সংগঠনের সঙ্গে জড়িত কি না, তা জানতে আসামিকে পুলিশ হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের রিমান্ড চাওয়া হচ্ছে।