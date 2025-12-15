শুভসন্ধ্যা। আজ সোমবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকটি হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:
মাথায় গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান হাদির শরীরের অন্য অঙ্গগুলো এখনো ‘নিয়ন্ত্রণযোগ্য’ বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী সায়েদুর রহমান। আজ সোমবার দুপুরে ওসমান হাদিকে বহনকারী এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন সায়েদুর রহমান। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটের সামনে এ ব্রিফিং হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় গ্রেপ্তার সাংবাদিক আনিস আলমগীরকে আজ বিকেল ৫টা ৩৩ মিনিটে আদালতে তোলা হয়। রিমান্ড শুনানিতে তিনি আদালতকে বলেন, ‘আমাকে যারা নির্দিষ্ট দলের গোলাম বানাতে চায়, এটা তাদের সমস্যা।’ বিস্তারিত পড়ুন...
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে গতকাল রোববার বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে দুই বন্দুকধারী হামলা চালান। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে পুলিশের কয়েকটি গাড়িকে বন্ডাই সৈকতের দিকে আসতে দেখা যায়। এ সময় বেশ কয়েকটি গুলির শব্দ শোনা যায়। লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পাশের ক্যাম্পবেল প্যারেডের দিকে ছুটে যায়। বিস্তারিত পড়ুন...
নভেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ২ টেস্টে ১৩ উইকেট নিয়েছিলেন তাইজুল ইসলাম। সাকিব আল হাসানকে ছাড়িয়ে টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হওয়া এই বাঁহাতি স্পিনার এই পারফরম্যান্সে জায়গা করে নিয়েছিলেন আইসিসির মাসসেরা সংক্ষিপ্ত তালিকায়, তবে মাসসেরা হতে পারেননি তাইজুল। নভেম্বরে মাসসেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অফ স্পিনার সাইমন হারমার। বিস্তারিত পড়ুন...
সৌদি পরিচালক শাহাদ আমিনের নতুন রোড মুভি ‘হিজরা’ সৌদি নারীদের বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে গড়ে ওঠা বন্ধনকে কেন্দ্র করে তৈরি। আরবি ‘হিজরা’ শব্দের অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া। সিনেমাতে এ বিষয়ই তুলে ধরা হয়েছে। ছবিটিতে দেখা যাবে তিনজন নারীর-দাদি সিত্তি (খায়রিয়া নাজমি) এবং তাঁর দুই নাতনি জানা (লামার ফাদেন) ও সারা (রঘাদ বোখারি)-যাত্রা, যাঁরা হজের উদ্দেশ্যে তায়েফ থেকে মক্কা যাওয়ার পথে নানা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। বিস্তারিত পড়ুন...