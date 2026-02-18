ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেসুত ওজিল, সঙ্গে এরদোয়ানের ছেলে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) শহীদ মর্তুজা মেডিকেল সেন্টারের সংস্কারকাজ উদ্বোধন করতে আসেন জার্মানির জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার মেসুত ওজিল। বুধবার বিকেলে তাঁর সঙ্গে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের ছেলে বিলাল এরদোয়ানও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন।
মেডিকেল সেন্টারটির সংস্কারকাজে সহায়তা করছে তুরস্ক সরকারের সংস্থা ‘টার্কিশ কো-অপারেশন অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন এজেন্সি’ (টিকা)। সংস্থার এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করতেই মূলত ওজিলের এই সফর বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওজিল ও বিলাল এরদোয়ানের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান, বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন ও টিকার প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ এরেন উপস্থিত ছিলেন।
রিয়াল মাদ্রিদ ও আর্সেনালের সাবেক তারকা ফুটবলার ওজিল ২০১৪ সালে জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী দলের খেলোয়াড় ছিলেন। ওজিল ও তাঁর সফরসঙ্গীদের কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনে যাওয়ার কথাও রয়েছে।