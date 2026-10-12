প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আজ সোমবার সচিবালয়ে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আজ সোমবার সচিবালয়ে
বাংলাদেশ

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর তাগিদ মন্ত্রিসভার

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

জ্বালানিসংকট মোকাবিলা ও টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো এবং এ খাতের প্রসারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে মন্ত্রিসভা। এ ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ যাতে দেশে ঢুকতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে বলেছে মন্ত্রিসভা।

আজ সোমবার বিকেলে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বৈঠকসূত্রে জানা গেছে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার যাতে মাঠপর্যায়েও নিশ্চিত করা হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এ ছাড়া আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় যাতে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়, সে জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

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