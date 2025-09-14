কাতারে ইসরায়েলি হামলা নিয়ে জরুরি সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

কাতারের দোহায় আহূত জরুরি আরব-ইসলামিক সম্মেলন উপলক্ষে আজ রোববার সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রস্তুতিমূলক বৈঠকে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। গত মঙ্গলবার কাতারে ইসরায়েলি হামলার বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আরব–ইসলামিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।
সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, দোহায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আল থানি।
বৈঠকে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) মহাসচিব হুসেইন ইব্রাহিম তাহা ও আরব লিগের মহাসচিব আহমেদ আবুল গেইত বক্তব্য দেন।
দুই দিনব্যাপী জরুরি আরব-ইসলামিক যৌথ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিতে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আজ সকালে কাতারে পৌঁছান। মূল সম্মেলনটি আগামীকাল সোমবার অনুষ্ঠিত হবে।