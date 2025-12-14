শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বইপ্রেমীদের পদচারণে মুখর বিজয় বইমেলা

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আজ রোববার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বিজয় বইমেলার পরিবেশ গ্রন্থানুরাগীদের সমাগমে মুখর হয়ে ছিল। আজ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের জীবন ও অবদান এবং স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসভিত্তিক বইয়ের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ ছিল লক্ষণীয়।
আজ ছিল ১৩ দিনব্যাপী মেলার পঞ্চম দিন। ১০ ডিসেম্বর থেকে বিজয় বইমেলা শুরু হয়েছে। চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মেলার বিভিন্ন স্টলে ঘুরে পাঠকেরা ইতিহাসভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বই সংগ্রহ করেন। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ মেলার মাঠে পাঠক উপস্থিতি কিছুটা বেশি ছিল। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বই বিক্রিতেও। প্রকাশকেরা জানান, আজ বই বিক্রি সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।
বিজয় বইমেলাকে কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমি চত্বরসহ রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অনেক ব্যানার ও প্রচারসামগ্রী স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেলার প্রচার আরও বিস্তৃত করতে পাঠক, লেখক ও প্রকাশকদের জন্য বিশেষ ডিজিটাল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
ফেসবুকে পোস্ট করার জন্য আকর্ষণীয় ফটো কার্ড তৈরির সুবিধা দিতে চালু করা হয়েছে একটি ডিজিটাল ফটোফ্রেম জেনারেটর। আগ্রহী ব্যক্তিরা https://pixelsdigital.net/frame/ এই লিংকে প্রবেশ করে সহজেই নিজেদের ছবি দিয়ে বিজয় বইমেলার বিশেষ ডিজিটাল কার্ড তৈরি করতে পারবেন।
প্রতিদিনের মতো আজ বেলা আড়াইটায় বিজয় বইমেলার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক আয়োজনের অংশ হিসেবে নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা থেকে ‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে’ শিরোনামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান পরিবেশন করে সংগীত দল ‘জলতরঙ্গ’।
বিজয় বইমেলার ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক আয়োজনের অংশ হিসেবে আগামীকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় নজরুল মঞ্চে পরিবেশিত হবে শিশুদের বিশেষ পরিবেশনা। এতে অংশ নেবে সুর নিবেদন সংগীত একাডেমির শিশুশিল্পীরা। শিল্পী লায়েকা বশীর পরিবেশন করবেন নজরুলসংগীত ও দেশের গান।