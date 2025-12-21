এপেক্স ফুটওয়্যারের বিক্রয় সম্মেলনে প্রাধান্য পেল কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি

ঢাকার আশুলিয়ার সামাজিক কনভেনশন সেন্টারে গত মঙ্গলবার এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ‘বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনব্যাপী এই সম্মেলনে সারা দেশ থেকে এপেক্স পরিবারের দেড় হাজারের বেশি সদস্য অংশ নেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, সিইও ফিরোজ মোহাম্মদ এবং চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার দিলীপ কাজুরীসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীকে গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁকে নিয়ে স্মৃতিচারণার মাধ্যমে শুরু হয় বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন। নতুন চেয়ারপারসন গোলাম মাইনউদ্দিনের নেতৃত্বে এ বছরের সম্মেলনে নতুন উদ্যম, অঙ্গীকার ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে।
এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল ‘অর্জনেই বিজয়’। সম্মেলনে বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারীদের বিশেষ সম্মাননা ও পুরস্কার দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র্যাফল ড্র।