দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী খান মো. মঈনুল হাসান। আজ সোমবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে
টিউলিপ–রেহানা–হাসিনার মামলায় প্রত্যাশা অনুযায়ী রায় হয়নি: দুদকের আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির একটি মামলায় রায়ের পর দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী খান মো. মঈনুল হাসান বলেছেন, প্রত্যাশা অনুযায়ী রায় হয়নি।

মামলায় আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে রায় ঘোষণা করেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক মো. রবিউল আলম। মামলায় ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের দুই বছর, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাঁচ বছর, তাঁর বোন শেখ রেহানার সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মামলার অপর ১৪ আসামিকে ৫ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এই রায়ের পর ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের কাছে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানান দুদকের আইনজীবী খান মো. মঈনুল হাসান।

আইনজীবী মঈনুল হাসান বলেন, ‘আমরা দুদকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে রায়ের ব্যাপারে আমাদের প্রতিক্রিয়া জানাব। আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী রায় হয় নাই। আমরা সর্বোচ্চ শাস্তি, যাবজ্জীবন চেয়েছিলাম।’

টিউলিপসহ অন্য আসামিদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে মঈনুল হাসান বলেন, আসামিরা যেসব দেশে পলাতক আছেন, সেসব দেশ থেকে তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য ইন্টারপোলের সহায়তা চাওয়া হবে। টিউলিপ একদিকে বাংলাদেশি নাগরিক, অন্যদিকে ব্রিটিশ নাগরিক। তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অবগত করাবেন। বাংলাদেশি আইনে যে প্রক্রিয়াগুলো আছে, তাঁরা সেগুলো সম্পন্ন করবেন সরকারের মাধ্যমে।

