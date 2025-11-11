কিউকমের সিইও রিপন কারাগারে, রিমান্ড শুনানি বুধবার

প্রতারণা করে ৩৪ গ্রাহকের ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগের মামলায় ই-কমার্স কোম্পানি কিউকমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) রিপন মিয়াকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আগামীকাল বুধবার তাঁর রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।
ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি এম ফারহান ইশতিয়াক আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ আদেশ দেন বলে ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক জাকির হোসেন জানিয়েছেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক আনিসুর রহমান মোড়ল আজ রিপন মিয়াকে আদালতে হাজির করে পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। তবে আদালত রিমান্ড শুনানির জন্য আগামীকাল দিন ধার্য করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
গতকাল সোমবার রাত ১২টার দিকে খিলক্ষেত থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩০০ ফিট এলাকা থেকে রিপন মিয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রতারণা করে ৩৪ গ্রাহকের ১ কোটি ৩০ লাখ ৩ হাজার ৭৮৯ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সুজন মিয়া নামের একজন তাঁর বিরুদ্ধে বাড্ডা থানায় মামলা করেন।
মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, ২০২১ সালের ৩০ মে থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে তাঁরা ৩৪ জন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেলসহ নানা পণ্য কেনার জন্য টাকা দেন। শর্ত অনুযায়ী ৭ থেকে ৩৫ কার্যদিবসের মধ্যে মোটরসাইকেল ডেলিভারি দেওয়ার কথা থাকলেও পণ্য বা টাকা ফেরত দেয়নি কিউকম। অফিসে যোগাযোগ করেও তাঁরা সাড়া পাননি। আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বললে তারা বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেয়।
এ মামলায় গত ১১ আগস্ট গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন প্রতিষ্ঠানটির জিএম অ্যান্ড হেড অব অফিসার মোহাম্মদ আমানউল্লাহ খান।