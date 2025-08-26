নবনিযুক্ত বিচারপতিদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউ না থাকা দুঃখজনক

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে ২৫ জনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তবে তাঁদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় ক্ষোভ জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।
আজ মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই ক্ষোভ জানান সংগঠনটির তিন সভাপতি নিম চন্দ্র ভৌমিক, ঊষাতন তালুকদার ও নির্মল রোজারিও এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্র কুমার নাথ।
সম্মিলিত বার্তায় নেতারা বলেন, ৯ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, ৯ জন আইনজীবী ও ৭ জন আইন কর্মকর্তা অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। অথচ প্রতিটি অঙ্গনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা নিয়োগ পাননি বলে অভিযোগ করেছে সংগঠনটি।
বিবৃতিতে বলা হয়, দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ১০ শতাংশ। কিন্তু নবনিযুক্ত ২৫ জন বিচারপতির মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব না থাকাটা দুঃখজনক।