দৈনিক আমাদের সময়ের নতুন সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন

দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন সাংবাদিক, কলামিস্ট ও করপোরেট ব্যক্তিত্ব মো. শাখাওয়াত হোসেন। তিনি আবু সাঈদ খানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত দৈনিকটির কার্যালয়ে রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। আমাদের সময়ের প্রকাশক খোন্দকার শওকত হোসেনসহ প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ সময় নতুন সম্পাদক মো. শাখাওয়াত হোসেনকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।
অনুষ্ঠানে ইউনিক গ্রুপের মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক মো. আব্দুল মোতালেব, পিএইচপি ফ্যামিলির ডিজিএম সৈয়দ এনামুল হকসহ দৈনিক আমাদের সময়ের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত সাংবাদিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
দায়িত্ব গ্রহণকালে শাখাওয়াত হোসেন সাংবাদিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, দৈনিক আমাদের সময়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে যা যা করণীয় সবই করা হবে। পত্রিকাটির গৌরব ধরে রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।
এই পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকদের পেশাগত উৎকর্ষ উন্নয়নের তাগাদা দেওয়ার পাশাপাশি কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিরও আশ্বাস দেন শাখাওয়াত হোসেন। দৈনিক আমাদের সময়কে আরও পাঠকনন্দিত ও নির্ভরযোগ্য সংবাদের উৎস হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের আহ্বান জানান নবনিযুক্ত সম্পাদক।
মো. শাখাওয়াত হোসেন ছাত্রজীবনে সাংবাদিকতায় যুক্ত হন। পরে সাংবাদিকতা ছেড়ে করপোরেট জগতে যোগদান করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে কলাম লেখা অব্যাহত রাখেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক দ্য বিজনেস পোস্টের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক পদে যোগ দেন। চলতি বছর তিনি এ পদ থেকে অব্যাহতি নেন।
শাখাওয়াত হোসেন করপোরেট জগৎ, বিশেষ করে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটির ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। সম্প্রতি তাঁকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এর আগে দীর্ঘদিন ধরে দেশের ক্রীড়াবিষয়ক পর্যটনের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তিনি।
শাখাওয়াত হোসেন ৩ বছর পাঁচ তারকা হোটেল দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায় অ্যাক্টিং জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বয়সী রেসিডেন্ট ম্যানেজার হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন।