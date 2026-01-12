‘বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন ২০২৫’-এ এরিস্টোফার্মার পরিচালনা পর্ষদ ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের জন্য আগামী বছরের কৌশলগত লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়
বাংলাদেশ

স্বাস্থ্যসেবায় এরিস্টোফার্মার ৪০ বছর উদ্‌যাপন

বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এরিস্টোফার্মা লিমিটেডের ‘বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন ২০২৫’ রোববার (১১ জানুয়ারি) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (বিসিএফসিসি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্মেলনে সারা দেশ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বিক্রয় প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন।

এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে এরিস্টোফার্মা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাস্থ্যসেবায় ৪০তম বছরে পদার্পণ করল। ১৯৮৬ সালে যাত্রা শুরুর পর সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকারে অবিচল রয়েছে এরিস্টোফার্মা।

সম্মেলনে এরিস্টোফার্মার পরিচালনা পর্ষদ ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের জন্য আগামী বছরের কৌশলগত লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। সম্মেলনে এরিস্টোফার্মার শক্তিশালী বাজার অবস্থান ধরে রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। একই সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিশেষায়িত বিভাগগুলোর সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণে বিভিন্ন যুগোপযোগী পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়।

বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলনে এরিস্টোফার্মার চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ হাসান বলেন, ‘আমরা কোম্পানির কার্যক্রমের ৪০তম বছরে পদার্পণ করছি। মানবতার কল্যাণে উচ্চমানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যও অপরিবর্তিত রয়েছে। এ মাইলফলক আমাদের হাজার হাজার কর্মীর কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি চিকিৎসক সমাজের আস্থা ও দীর্ঘদিনের সহযোগিতার প্রতিফলন। নতুন অঙ্গীকার নিয়ে আমরা আগামীর পথে যাত্রা শুরু করেছি, যেখানে দেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এবং বিশ্বের ওষুধ খাতে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করাই আমাদের লক্ষ্য।’

