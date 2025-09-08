রিট খারিজ, ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে জুলিয়াস সিজারের প্রার্থিতা বাতিলই থাকছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রার্থিতা ফিরে পেতে জুলিয়াস সিজার তালুকদারের করা রিট সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।
বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ সোমবার এ আদেশ দেন। আগামীকাল মঙ্গলবার ডাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে।
প্রার্থিতা ফিরে পেতে গত মাসে রিট করেছিলেন জুলিয়াস সিজার। রিটটি ৪ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের অপর একটি দ্বৈত বেঞ্চে শুনানির জন্য ওঠে। সেদিন আদালত রিটটি কার্যতালিকায় থেকে বাদ দেন। এরপর রিটটি বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়ার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে উপস্থাপন করা হয়। এর ওপর আজ শুনানি হয়।
আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী সরদার আবুল হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির শুনানি করেন, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন।
পরে আইনজীবী শিশির মনির বলেন, হাইকোর্ট রিটটি সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন। এর ফলে জুলিয়াস সিজারের প্রার্থিতা বাতিলের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বহাল থাকল।
সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর তথ্য অনুসারে, এবারের ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে জুলিয়াস সিজার প্রার্থী হয়েছিলেন। যাচাই-বাছাইয়ের পর নির্বাচন কমিশন গত ২১ আগস্ট প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। এতে জুলিয়াস সিজারের নাম ছিল। পরে জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়ে অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে জমা পড়ে। গত ২৪ আগস্ট ট্রাইব্যুনাল জুলিয়াস সিজারের প্রার্থিতা বাতিলের সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত দেয়।
এর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে গত ২৫ আগস্ট আপিল করেন জুলিয়াস সিজার। পরদিন ২৬ আগস্ট চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে ডাকসুর নির্বাচন কমিশন। জুলিয়াস সিজারের আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। গত ২৯ আগস্ট শুনানি হয়।
আইনজীবীর তথ্যমতে, জুলিয়াস সিজারের প্রার্থিতা বাতিলে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে ৩১ আগস্ট প্রতিবেদন দেয় কমিটি, যা অনুমোদন দেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ অবস্থায় ২৬ আগস্ট প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নিজের নাম ও ব্যালট বহাল এবং নির্বাচনে অংশ নিতে নির্দেশনা চেয়ে ৩১ আগস্ট রিট করেন জুলিয়াস সিজার। আজ শুনানির পর রিটটি সরাসরি খারিজ হলো।