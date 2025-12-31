খালেদা জিয়ার জানাজাস্থলে জড়ো হচ্ছেন দলে দলে মানুষ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপরসন খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম প্লাজার মাঠ এবং মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে। আজ বুধবার বেলা ২টায় তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। জানাজায় অংশ নিতে সকাল থেকেই মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে দলে দলে জড়ো হতে শুরু করেছেন বিএনপির নেতা–কর্মী ও সাধারণ মানুষ।
সরেজমিন সকাল সাড়ে ১০টায় দেখা যায়, জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার মাঠ, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের মূল সড়ক, ফার্মগেটের খামারবাড়ি এলাকার মোড়সহ ওই এলাকায় মানুষের ভিড়। তাঁরা অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কখন খালেদা জিয়াকে সেখানে আনা হবে। ঢাকার বাইরে থেকেও নেতা–কর্মীরা জানাজায় অংশ নিতে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে এসেছেন।
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার কাশিমপুর ইউনিয়ন থেকে জানাজায় অংশ নিতে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে এসেছেন শতাধিক নেতা–কর্মী। দিবাগত রাত সাড়ে ৩টায় রওনা দিয়ে সকাল ৭টায় মানিক মিয়া অ্যাভিউনিয়ে এসে পৌঁছান তাঁরা। তখন থেকে তাঁরা সেখানেই অবস্থান করছেন। মুক্তাগাছা উপজেলার কৃষক দলের আহবায়ক কমিটির সদস্য মোজাম্মেল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘দেশনেত্রী, গণতন্ত্রের মা বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য এসেছি।’
সাতক্ষীরা থেকে এসেছেন ছাত্রদল নেতা দুদায়েভ মাসুদ। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের নেত্রী আর নেই। তাঁকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে আমরা এসেছি। এখন নেত্রীর জন্য অপেক্ষা করছি। তাঁর জন্য সবাই দোয়া করবেন।’
এর আগে সকাল ১০টায় মেট্রোরেলে কথা হয় রাজধানীর বংশাল এলাকার বিএনপির কর্মী আজিজুল হকের সঙ্গে। জানাজায় অংশ নিতে তিনিসহ আরও বেশ কয়েকজন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে যাচ্ছেন তাঁরা। তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীকে শেষবিদায় জানাতে যাচ্ছি।’