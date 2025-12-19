প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সিইউজের নিন্দা-ক্ষোভ

প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীরকে হেনস্তার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিইউজে)। সংগঠনটি বলেছে, এসব ঘটনা দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি প্রকাশ্য অবজ্ঞার শামিল।
আজ শুক্রবার এক বিবৃতিতে সিইউজের সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ এ কথা বলেন।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, অবরুদ্ধ করে রাখা, পুড়িয়ে মারার চেষ্টা এবং হয়রানির মতো ঘটনাগুলো স্বাধীন সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এ ধরনের সহিংসতা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্যও অশনিসংকেত।
সিইউজের নেতারা বলেন, গণতান্ত্রিক সমাজে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদকর্মীদের নিরাপদে কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাঁরা অবিলম্বে এসব ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সারা দেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানান।
একই সঙ্গে বিবৃতিতে সব পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের সহিংসতা ও হয়রানি বন্ধে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।