জঙ্গল সলিমপুরে সমন্বিত অভিযান হবে: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে সবগুলো বাহিনী মিলে সমন্বিত অভিযান চালাবে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় সলিমপুরে অভিযান চলাকালে র‍্যাব সদস্যদের ওপর হামলা হয়। সেখানে র‍্যাবের এক কর্মকর্তা নিহত হন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সমন্বিত অভিযানের কথা জানান।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস–সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) সভার সিদ্ধান্ত জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সভায় দেশে চারটি নতুন থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদনসহ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস–সংক্রান্ত মোট ১১টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

সলিমপুরের ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, জঙ্গল সলিমপুরে যে কাজটা হয়েছে, এটি খুবই জঘন্য একটা কাজ। তাঁরা এর নিন্দা জানান। এই জায়গায় আরও জোরদারভাবে অভিযান চালানো হবে। সমস্ত বাহিনী একত্র হয়ে সমন্বিত অপারেশন হবে। যারা যারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা হবে। যাঁরা ইন্ধন জুগিয়েছেন এবং যাঁরা জড়িত প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা হবে।

গতকাল সন্ধ্যায় সলিমপুরে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহত র‍্যাব কর্মকর্তার নাম মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া। তিনি র‍্যাব-৭–এর উপসহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন।

প্রেস সচিব বলেন প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের আগে অস্ত্র উদ্ধারের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন লুট করা অস্ত্র যে করে হোক নির্বাচনের আগে যত দ্রুত পারা যায় উদ্ধার করতে হবে।

নিকারের সভায় ঢাকা মহানগর পুলিশকে (ডিএমপি) ভাগ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান প্রেস সচিব। প্রেস সচিব জানান, বর্তমানে ডিএমপিতে ৫০ থানা রয়েছে। এ জন্য ডিএমপিকে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ বা অন্য কোনোভাবে ভাগ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এতে কাজের গতি বাড়বে বলে মনে করে সরকার। তবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনী কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগের কথা জানান প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।

