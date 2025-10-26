বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতনকাঠামোর দাবিতে পে কমিশনে ইউট্যাবের স্মারকলিপি

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতনকাঠামো, গবেষণা ভাতা বৃদ্ধিসহ পাঁচ দফা দাবিতে জাতীয় পে কমিশনে স্মারকলিপি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউট্যাব)। আজ রোববার দুপুরে জাতীয় পে কমিশনের সভাপতির কাছে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
ইউট্যাবের সভাপতি এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল পে কমিশনের কার্যালয়ে যায়। তারা পে কমিশনের চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান, সদস্য মো. মাকসুদুর রহমান এবং খণ্ডকালীন সদস্য সামছুল আলম ভুইয়ার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউট্যাবের কেন্দ্রীয় নেতা আবুল কালাম সরকার, আবদুল করিম, গোলাম রব্বানী, এস এম হাফিজুর রহমান, মো. আলী জিন্নাহ, আসলাম হোসেন, মো. নুরুল আমিন, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য একটি স্বতন্ত্র উচ্চতর বেতনকাঠামোর দাবিতে স্মারকলিপিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা দেশের উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গঠনের মূল ভিত্তি। তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও মেধার দ্বারা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান বেতনকাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা ও অবদান যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এর ফলে মেধাবী তরুণেরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে অনাগ্রহী হচ্ছেন এবং অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক বিকল্প কর্মক্ষেত্রে যোগদানের চেষ্টা করছেন।
ইউট্যাবের অন্য দাবিগুলো হলো গবেষণালব্ধ জ্ঞান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিতরণে সম্মেলন বা সেমিনারে ভ্রমণের ও অন্যান্য ভাতা প্রদান; গবেষণা ও প্রকাশনার কাজে উৎসাহিত করতে বিশেষ গবেষণা প্রকাশনা প্রণোদনা ভাতা প্রদান এবং শিক্ষকতা পেশায় দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা আনতে ও শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পর্যাপ্ত আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।