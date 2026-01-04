এসকেএফের উদ্যোগে ফ্যাটি লিভার চিকিৎসার অগ্রগতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক সেমিনার

এসকেএফের উদ্যোগে ফ্যাটি লিভার চিকিৎসার অগ্রগতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক সেমিনার
০২৩২৪
সেকশন: বাংলাদেশ
ফ্যাটি লিভারের ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় আধুনিক চিকিৎসা ও রোগনির্ণয়ের অগ্রগতি নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের উদ্যোগে গতকাল শনিবার রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
‘এমএএসএলডি: ইভালুয়েশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট’ শীর্ষক এই বৈজ্ঞানিক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দুই শতাধিক চিকিৎসক এতে অংশ নেন। সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস বিভাগের ডিরেক্টর বিনয় দাস।
সেমিনারের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ফ্যাটি লিভারের (এমএএসএলডি, এমএএসএইচ ও লিভার ফাইব্রোসিস) রোগগত বিবর্তন, আধুনিক রোগনির্ণয় পদ্ধতি এবং চিকিৎসার সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় ‘রেসমেটিরোম’ ওষুধটি। এটি বর্তমানে এমএএসএলডি ও এমএএসএইচ চিকিৎসায় যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) অনুমোদিত একমাত্র মুখে খাওয়ার ওষুধ। এই ওষুধ লিভার ফাইব্রোসিস রিভার্স করতে সক্ষম বলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।
সেমিনারে স্পিকার হিসেবে বক্তব্য দেন ডা. এম সাইফুদ্দিন ও ডা. ফারিয়া আফসানা। তাঁরা এমএএসএলডি চিকিৎসায় রেসমেটিরোমের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, কার্যকারিতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. ফারুক পাঠান।
এ ছাড়া আলোচনা পর্বে অংশ নেন ডা. ফিরোজ আমিন, ডা. মীর মোশাররফ হোসেন, ডা. এস এম আশরাফুজ্জামান ও ডা. গোলাম আজম। তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত ও ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি সেমিনারকে আরও তথ্যবহুল ও কার্যকর করে তোলে।
উল্লেখ্য, এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো রেসমেটিরোমের জেনেরিক সংস্করণ ‘রেসমিট’ ব্র্যান্ড নামে বাজারে এনেছে। এটি দেশের স্বাস্থ্য খাতে এমএএসএইচ ও লিভার ফাইব্রোসিস চিকিৎসায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য দেন এসকেএফের মার্কেটিং ও সেলস বিভাগের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডা. মো. মুজাহিদুল ইসলাম। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডা. তানজিনা জান্নাত শাম্মি।
সময়োপযোগী ও তথ্যসমৃদ্ধ এমন একটি সেমিনার আয়োজনের জন্য অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকেরা এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের প্রশংসা করেন।