ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা চেম্বারের মধ্যে পেশাদার কোর্স চালুর চুক্তি

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে বিশেষায়িত পেশাদার কোর্স তৈরি এবং অফার করার জন্য একটি সহযোগিতা স্মারক সই করেছে।
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ৪ সেপ্টেম্বর আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপাচার্য শামস রহমান ও ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।
এই সহযোগিতা স্মারকের লক্ষ্য হলো ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমকালীন বিষয়গুলোতে উন্নত মানের পেশাদার কোর্স চালু করা। শুরুতে যে কোর্সগুলো চালু করা হবে, তার মধ্যে রয়েছে উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ ডেভেলপমেন্ট; টেকসই ব্যবসায়িক কৌশল ও ইএসজি রিপোর্টিং এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, পিএমপি ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের সুবিধা ও অংশগ্রহণের সুবিধার জন্য কোর্সগুলো অনলাইন ও সরাসরি শ্রেণিকক্ষে উভয় ফরম্যাটে করা যাবে। প্রতি তিন মাস অন্তর বছরে চারবার কোর্স অফার করা হবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।
চুক্তি সই অনুষ্ঠানে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, সহ-উপাচার্য আশিক মোসাদ্দিক এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন আহমেদ ওয়াসিফ রেজা; ঢাকা চেম্বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. সালিম সোলায়মান, পরিচালক মামনুন কাদের, কামরুল হাসান ও মিনহাজ আহমেদ ছাড়াও উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা ও অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।