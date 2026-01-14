বাহরাইনের বাসায় অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালটের ঘটনার তদন্ত হচ্ছে: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাহরাইনের একটি বাসায় অনেকগুলো পোস্টাল ব্যালট গণনার যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সে বিষয়ের তদন্ত করা হচ্ছে বলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন। এ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, ‘আমি এটা দেখেছি এবং আমি এটাও দেখেছি যে এ ব্যাপারে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। দেখা যাক আসলে ফলাফল কী দাঁড়ায়।’
আজ বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এ কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো নেওয়া পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ইচ্ছুক ১৫ লাখ, সংখ্যাটা একেবারে কমও না। এই চেষ্টাতে কিছু সমস্যা হবেই।
এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আমাদের যারা এই রাজনীতির ক্ষেত্রে বিচরণ করে, তারা সবাই যে পারফেক্ট মানুষ, তা তো না। কোনোখানেই পারফেক্ট মানুষ নেই। তো কেউ এটাকে মিসইউজ (অপব্যবহার) করার চেষ্টা করবে, এটা তো অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন মিসইউজ না হয়। যখনই কিছু জানা যাবে, সেটা ইনকোয়ারি (তদন্ত) করা হোক। ইনকোয়ারির নির্দেশ হয়েছে বলে আমি জানি। এখন কতটুকু এগিয়েছে, আমি ঠিক বলতে পারছি না।’
এমন ঘটনায় বাংলাদেশ মিশনগুলোর দায়িত্বের বিষয়ে জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘পোস্টাল ব্যালটটা তো মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে এবং তারপর সেখান থেকে তারা ভোট দিয়ে বাই-পোস্ট পাঠাবে। মিশনের ভূমিকা যে খুব বেশি, তা কিন্তু না। কাজেই আমাকে এটা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে।’
প্রসঙ্গত বাহরাইনে পোস্টাল ব্যালট নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত ভিডিওর বিষয়ে গতকাল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি অভিযোগ তুলেছে। বিএনপি তাদের অভিযোগে বলেছে, বিদেশে একটি ‘বিশেষ গোষ্ঠী’ ব্যালট পেপার নিয়ন্ত্রণ করছে। পোস্টাল ব্যালট বিতরণে ‘ত্রুটি হচ্ছে’।