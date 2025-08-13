মালয়েশিয়ায় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন মুহাম্মদ ইউনূস

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউকেএম)।
আজ বুধবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়ামে আয়োজিত এক আনন্দঘন পরিবেশে চ্যান্সেলরের কাছ থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রির সনদ নেন মুহাম্মদ ইউনূস।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সামাজিক ব্যবসা প্রসারে মুহাম্মদ ইউনূসের অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মুহাম্মদ ইউনূস।
আজ সকালে মুহাম্মদ ইউনূস অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তাঁকে স্বাগত জানান। এ সময় শান্তিতে নোবেলজয়ী এই অর্থনীতিবিদকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীরা উপস্থিত ছিলেন।