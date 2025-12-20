ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক, সহিংসতায় উদ্বেগ কমনওয়েলথ মহাসচিবের

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুতে শোক জানিয়ে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সহিংস পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন কমনওয়েলথের মহাসচিব শার্লি বোচওয়ে।
শনিবার এক বিবৃতিতে শার্লি বোচওয়ে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষগুলোর প্রতি গণমাধ্যমসহ সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।
বিবৃতিতে কমনওয়েলথ মহাসচিব বলেন, ‘শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে আমি বাংলাদেশের জনগণের শোকের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি এবং তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ঢাকা ও দেশের অন্যান্য এলাকায় সাম্প্রতিক সহিংসতার পর সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।’
শার্লি বোচওয়ে বলেন, ‘আমি আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার এবং গণমাধ্যমসহ সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।’
এ ক্ষেত্রে সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি এবং সংযম প্রদর্শন, দায়িত্বশীল আচরণ ও বিদ্বেষ পরিহারের অঙ্গীকার করে অন্তর্বর্তী সরকারের দেওয়া বিবৃতিকে স্বাগত জানিয়েছেন কমনওয়েলথ মহাসচিব। এই সংকটকালে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি শান্ত থাকা এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিচক্ষণতা ও সহনশীলতা দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।