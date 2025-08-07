বাংলাদেশ

বিবিসি হ‌্যালো চেকের লোগো উন্মোচন

বিজ্ঞপ্তি

বিবিসি হ‌্যালো চেকের লোগো উন্মোচন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের একটি নতুন ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভ বিবিসি হ্যালো চেক। আবহাওয়া-জলবায়ু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জীবন ও জীবিকা, সাইবার অপরাধ, ভুল তথ‌্য-অপত‌থ‌্য, পারিবারিক সহিংসতা, বাল‌্যবিবাহ, স্বাস্থ‌্য ও মিডিয়া ডেভেলপমেন্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়মিত সচেতনামূলক কনটেন্ট তৈরি ও সেসব পরিবেশন করছে বিবিসি হ‌্যালো চেক।

লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিবিসি মিডিয়া অ‌্যাকশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মো. আল মামুন। এ সময় বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা, বিবিসি মিডিয়া অ‌্যাকশনের পার্টনার সংস্থার কর্মকর্তা, গণমাধ‌্যমের সিনিয়র সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিবিসি হ‌্যালো চেকের লক্ষ‌্য ও উদ্দেশ‌্য তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি কীভাবে হ‌্যালো চেকের কনটেন্টগুলো শহর থেকে গ্রামপর্যায়ের মানুষের কাজে লাগবে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ফেসবুক, ইউটিউব ও টিকটকে হ্যালো চেকের কনটেন্ট তৈরি করা হয়।

