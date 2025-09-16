বিচারের মাধ্যমে নিশ্চিত হোক, ১৫ বছরের দুঃশাসনের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়: মাহমুদুর রহমান

আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান জবানবন্দিতে বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের মাধ্যমে নিশ্চিত হোক, বাংলাদেশে গত ১৫ বছরের দুঃশাসনের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়।
আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ দ্বিতীয় দিনের মতো দেওয়া জবানবন্দিতে এ কথা বলেন মাহমুদুর রহমান।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলায় ৪৬ তম সাক্ষী হিসেবে এই জবানবন্দি দেন মাহমুদুর রহমান।
মামলার অপর দুই আসামি হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। এর মধ্যে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন এই মামলায় ‘অ্যাপ্রুভার’ (রাজসাক্ষী) হয়ে জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। মামলার অপর দুই আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান পলাতক আছেন।
আজ জবানবন্দিতে সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেন, তিনি গত ১৫ বছর ধরে ফ্যাসিবাদের উত্থান, বিকাশ ও পতন দেখেছেন। জুলাই গণহত্যার পর যখন এই ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠিত হয়, তখন তিনি মনে করেছেন, রাষ্ট্রের একজন বর্ষীয়ান নাগরিক হিসেবে তাঁর কর্তব্য ট্রাইব্যুনালকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। সেই সহযোগিতার অংশ হিসেবে তিনি ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদান করছেন।
জবানবন্দিতে মাহমুদুর রহমান বলেন, তিনি চান, আসামিরা যেন সাজা পায়। ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শহীদ পরিবার, আহত জুলাই যোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের শোক কিছুটা হলেও যেন লাঘব হয়। তা ছাড়া ফ্যাসিস্ট শাসনের বিষয় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা গেলে ভবিষ্যতের সরকারগুলো সতর্ক হবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেভাবে বলা হয়েছিল ‘নেভার অ্যাগেইন’ (আর কখনো নয়)। বাংলাদেশেও এই বিচারের মাধ্যমে নিশ্চিত হোক, গত ১৫ বছরের দুঃশাসনের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।
মাহমুদুর রহমান বলেন, তাঁরা (শহীদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধা) ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের কমান্ড রেসপন্সিবিলিটিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বিচার দেখতে চান। এই আসামিরা হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা বন্ধে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এই আসামিদের মধ্যে যাঁরা সরাসরি হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন, যাঁরা এই হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা বন্ধ করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি, তাঁরা সবাই কমান্ড রেসপন্সিবিলিটির আওতাভুক্ত।
মাহমুদুর রহমানের জবানবন্দি শেষ হওয়ার পর এই মামলার আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেন তাঁকে (মাহমুদুর রহমান) জেরা করেন।