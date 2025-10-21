পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন
৬ সংগঠনের চিঠি নিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

সরকারের পক্ষে সবকিছু মেনে নেওয়া কখনোই সম্ভব নয়

কূটনৈতিক প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশে গুম–খুনের বিচার নিশ্চিতের পাশাপাশি নির্বিচার গ্রেপ্তার বন্ধ ও আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে ছয়টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার চিঠির বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, সরকারের পক্ষে তাদের সবকিছু মেনে নেওয়া কখনোই সম্ভব হবে না।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেছেন উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ করবে, আমরা এটাই মনে করি। হিউম্যান রাইটস সংগঠনগুলো তাদের কাজ করবে। সরকারের পক্ষে তাদের সবকিছু মেনে নেওয়া কখনোই সম্ভব হবে না। অবশ্যই আমরা যখন কোনো মানবাধিকার নিয়ে কোনো কনসার্ন (উদ্বেগ) আসে, সেটাকে আমরা বিবেচনায় নিই এবং সরকারের পক্ষে যেটুকু সম্ভব সেটা করা হয়।’

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা রোধে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে চিঠি লিখেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ (এইচআরডব্লিউ) ছয়টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা। গত রোববার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এইচআরডব্লিউর ওয়েবসাইটে ওই চিঠি প্রকাশ করা হয়।

চিঠিতে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো হয়। একই সঙ্গে নির্বাচনের আগে যে অল্প সময় রয়েছে, সেই সময়ে মানবাধিকার রক্ষার পরিসর বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই বিগত সরকারের অধীনে সংঘটিত গুরুতর নিপীড়নের জন্য বিচার নিশ্চিত করতে আরও পদক্ষেপ নিতে হবে, একই সঙ্গে অবিলম্বে চলমান নির্বিচার গ্রেপ্তার ও আটক বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর বিস্তৃত পরিসরে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয় চিঠিতে।

এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। প্রত্যেকে তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কথাবার্তা বলে থাকেন। সরকারকে অনেক কিছু বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে। আমার মনে হয়, আমরা এটাকে এভাবেই দেখব।’

ছয় মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে সরকার প্রতিক্রিয়া জানাবে কি না, সে প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘তারা আমাদের অবজারভেশন (পর্যবেক্ষণ) দিয়েছে। আমরা আমাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করব। কোনো একটা স্টেজে (পর্যায়ে) যদি তাদের কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপত্তি থাকে বা তারা কোনো বিশেষ আমাদের কাছ থেকে কোনো উত্তর চান, সেটা অবশ্যই জানাব।’

