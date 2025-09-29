সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন
কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মারা গেছেন

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন (৭৫) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

নূরুল মজিদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ সোমবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন নূরুল মজিদ। হাসপাতাল সূত্র জানায়, অসুস্থ অবস্থায় ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁকে ঢামেক হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করা হয়।

কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, অবস্থার অবনতি হলে নূরুল মজিদকে গতকাল রোববার বিকেলে হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। আজ সকালে তিনি মারা যান।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য নূরুল মজিদের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাজধানীর গুলশান থেকে নূরুল মজিদকে গ্রেপ্তার করেছিল র‍্যাব। তিনি ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন।

