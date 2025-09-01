শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার বিচার দাবি বুয়েট অ্যালামনাইয়ের

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে পুলিশের হামলার প্রতিবাদ ও এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন বুয়েট অ্যালামনাই।
আজ সোমবার বিকেলে বুয়েটের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এক মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানানো হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বুয়েট অ্যালামনাই প্রকৌশল পেশার মর্যাদা ও স্বকীয়তা রক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছে।
মানববন্ধনে বুয়েট অ্যালামনাইয়ের সভাপতি অধ্যাপক আইনুন নিশাত বলেন, প্রকৌশলীদের পথ রুদ্ধ করা যাবে না। যে বিতর্ক দেখা যাচ্ছে, তা গোঁজামিল দিয়ে প্রকৌশলী বানানোর চেষ্টা। যোগ্যতা, দক্ষতার এবং জ্ঞানের প্রশ্নে কম্প্রোমাইজ করা (ছাড় দেওয়া) যাবে না। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থে মেধাবীদের তুলে ধরতেই হবে। প্রকৌশল খাতের তরুণেরা যে দাবিতে আন্দোলন করছেন, সেই দাবির সঙ্গে তিনি একমত।
বুয়েট অ্যালামনাইয়ের মহাসচিব মাহতাব উদ্দিন বলেন, প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা যে ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে, তা মেনে নেওয়া হোক। শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও নির্যাতনে জড়িতদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা হোক।
বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি মীর তারেক আলী বলেন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ বর্বরভাবে শিক্ষার্থীদের লাঠিচার্জ করে এবং সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান নিক্ষেপ করে। প্রকৌশল খাতকে মেধাশূন্য করার যে চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে, সেটাই দেখা গেল।
মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য, বুয়েট শিক্ষক সমিতির সদস্য, জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী, স্থপতি, পরিকল্পনাবিদ এবং বুয়েটের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা।