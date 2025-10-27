আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে ‘ক্যাঙারু কোর্ট’ মনে করেন না রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার বিচার কার্যক্রমের একটি অংশকে একশ্রেণির অসাধু ইউটিউবাররা বাজেভাবে উপস্থাপন করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মো. আমির হোসেন।
তাঁদের প্রতি নিন্দা জানিয়ে আমির হোসেন বলেছেন, তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে ক্যাঙারু কোর্ট মনে করেন না এবং এই ট্রাইব্যুনালের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নিরপেক্ষতা নিয়েও তাঁর মধ্যে কোনো সংশয় নেই।
আজ সোমবার দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আমির হোসেন এ কথা বলেন। আমির হোসেন এ মামলার পলাতক আসামি শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী।
এ মামলার অপর আসামি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন নিজের দোষ স্বীকার করে ‘অ্যাপ্রুভার’ (রাজসাক্ষী নামে পরিচিত) হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ এই মামলার বিচার চলছে। যুক্তিতর্ক শেষে মামলাটি রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে। এ মামলার বিচার কার্যক্রমের একটি অংশ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি অংশ সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে ট্রাইব্যুনাল ও আমির হোসেনের কথোপকথন রয়েছে। আমির হোসেনকে হাসতেও দেখা গেছে।
এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আমির হোসেন বলেন, তিনি এ কথা বলেছেন যে তিনি আশা ও বিশ্বাস করেন, তাঁর আসামি (শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান) খালাস পাবেন। সেটা তিনি বলতেই পারেন। এটা তাঁর পেশাগত দায়িত্ব।
তখন আরও একটি কথা বলেছেন উল্লেখ করে আমির হোসেন বলেন, ট্রাইব্যুনালে যদি তিনি বলেন যে তাঁর আসামি খালাস পাবেন না, সেটা কি সঠিক হবে? সেটা কি তিনি বলতে পারেন? এ সম্পর্কে দু-একটি কথা এবং সেখানে একটু হাসাহাসিও হয়েছে। সেটাকে বাজেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
এরপর একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ‘দ্য ওয়ে ইউ লাফ, ইট ওয়াজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি না? যেভাবে আপনি হাসছেন, হাসাটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের বিচারিক স্বচ্ছতা নিয়ে আপনার কোনো সংশয় আছে কি না? কারণ, তাঁরা ক্যাঙারু কোর্ট মেনশন করছেন।’
জবাবে আমির হোসেন বলেন, ‘যারা ক্যাঙারু কোর্ট মনে করেছে, সেটা তাদের ব্যাপার। আমি মনে করি না কোনো অস্বচ্ছতার কিছু আছে। কারণ, এ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে আমি আমার কথা বলতে পারি, কোনো পক্ষ আমাকে কোনোভাবে প্রেসার ক্রিয়েট করেনি, কেউ বলেননি যে এটা বলবেন না, এটা করবেন না, এভাবে কখনোই কেউ কিছু করেননি। অতএব এই কোর্ট ক্যাঙারু বা ক্যাঙারু নয়, এই প্রশ্নের উত্তর দেব না। আমি মনে করি না যে এই কোর্ট কোনো ক্যাঙারু।’
সেই সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করেন, ‘তার মানে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে আপনার মধ্যে কোনো সংশয় নেই?’ জবাবে আমির হোসেন বলেন, ‘আমার মধ্যে কোনো সংশয় নেই।’