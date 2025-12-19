দেশকে অস্থিতিশীল করতেই প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)। একই সঙ্গে তারা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।
শুক্রবার এক যৌথ বিবৃতিতে বিএফইউজের সভাপতি ওবায়দুর রহমান ও মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী এবং ডিইউজের সভাপতি মো. শহিদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলম বলেন, গণমাধ্যমের ওপর হামলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও জনগণের জানার অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত।
বিবৃতিতে সাংবাদিক নেতারা বলেন, গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করে কখনো আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অতীতের ফ্যাসিবাদী শাসনামলেও সংবাদমাধ্যমের ওপর দমন–পীড়ন চালানো হয়েছিল। শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদী সরকার পতনের পরেও যদি গণমাধ্যমের ওপর আঘাত অব্যাহত থাকে, তাহলে জনগণ আস্থা রাখবে কোথায়—এ প্রশ্নও তোলেন তাঁরা।
এ ধরনের হামলাকে সুস্থ রাজনীতির অন্তরায় উল্লেখ করে নেতারা বলেন, বিএফইউজে ও ডিইউজে শুরু থেকেই স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যমের পক্ষে লড়াই করে আসছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পরিকল্পিতভাবে দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যেই প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে এ ন্যক্কারজনক হামলা চালানো হয়েছে। একই সঙ্গে ইংরেজি দৈনিক নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলাকে একটি বিশেষ মহলের সুপরিকল্পিত এজেন্ডার অংশ বলে মনে করে সংগঠন দুটি।
সাংবাদিক নেতারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান।