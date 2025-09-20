গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট অধ্যাপক মোহসেন যোগ দিলেন ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটালে

মাদানী অ্যাভিনিউর ইউনাইটেড সিটিতে অবস্থিত ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটালে দেশের অন্যতম গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট অধ্যাপক এ কিউ এম মোহসেন যোগ দিয়েছেন। গত ১৫ সেপ্টেম্বরে তিনি এ হাসপাতালে যোগ দেন।
ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হসপিটালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি অ্যান্ড লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক মোহসেন, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, লিভার ও প্যানক্রিয়াটিক রোগের চিকিৎসায় অসাধারণ দক্ষতা ও বহু বছরের অভিজ্ঞতার কারণে সর্বত্র সুপরিচিত। এমবিবিএস, এফসিপিএস ও এফজিএইচ ডিগ্রিধারী এ কিউ এম মোহসেন আগে ইউনাইটেড হসপিটাল গুলশান, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল ও ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিজ্ঞপ্তি