আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের ঋণখেলাপি দিপু-পাপিয়া দম্পতি গ্রেপ্তার

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসির ঋণখেলাপি মেসার্স সাসকো টেক্স (বিডি) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আতিয়ার রহমান দিপু ও তাঁর স্ত্রী এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পাপিয়া রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে রাজধানীর মিরপুর পল্লবী ডিওএইচএস এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
পরে রোববার আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাঁদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
সাসকো টেক্স (বিডি) লিমিটেডের কাছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের উত্তরা মডেল টাউন শাখার খেলাপি ঋণ প্রায় ১৬৪ কোটি টাকা (অবলোপনকৃত)।
দিপু-পাপিয়া দম্পতির বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের করা ১০টির মধ্যে ৮টি ফৌজদারি মামলায় আদালত তাঁদের ১ বছর করে ৮ বছরের কারাদণ্ড এবং বাকি ২ মামলায় ৩ মাস করে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেন। সব মিলিয়ে তাঁদের সাজার মেয়াদ ৮ বছর ৬ মাস।
পাশাপাশি চেকসংক্রান্ত মামলায় তাঁদের চেকের মূল্যের সমপরিমাণ ৮০ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর শনিবার দিপু-পাপিয়া দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে বনানী থানা-পুলিশ।