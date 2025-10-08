ডেঙ্গু
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালে দুজনের ও উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে এডিস মশাবাহিত এ রোগে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ২২০ জনের মৃত্যু হলো।

আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৭০০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময় ডেঙ্গু নিয়ে সবচেয়ে বেশি ১৫৫ জন ভর্তি হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৪৯ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে (সিটি করপোরেশন ব্যতীত)।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫২ হাজার ১০৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময় ডেঙ্গু নিয়ে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছেন বরিশাল বিভাগের হাসপাতালগুলোতে। এ সংখ্যা ১৪ হাজার ২৯৬। এর মধ্যে ৭ হাজার ৫৫৯ রোগী বরগুনা জেলার।

ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ১০৭ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। মৃত্যুর সংখ্যায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ। এ সংখ্যা ৩২।

এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ রোগীর মৃত্যু হয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে। এ সংখ্যা ৭৬। এর আগে গত জুলাই মাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ ৪১ জনের মৃত্যু হয়। আর আগস্টে মৃত্যু হয়েছিল ৩৯ জনের। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

