কিশোরী ধর্ষণ মামলায় একজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সাত বছর আগে এক কিশোরীকে ধর্ষণের মামলায় একজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪–এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান আজ সোমবার এ রায় দেন।

আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন রুবেল। রায় ঘোষণার পর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ওই আদালতের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এরশাদ আলম। তিনি বলেন, আসামি রুবেল ২০১৮ সালে ১৮ অক্টোবর তখন ১৪ বছর বয়সী কিশোরীকে রাজধানীর কেরানীগঞ্জের একটি বাসায় ধর্ষণ করেন। পরে পুলিশ রুবেলকে গ্রেপ্তার করে।

এ ঘটনায় কিশোরীর দাদি কেরানীগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি রুবেলের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে নয়জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করা হয়।

